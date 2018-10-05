На курортах Краснодарского края появятся ревизоры

Они будут контролировать оплату курортного сбора и налагать штрафы на туристов, не имеющих квитанции об оплате.
Соответствующее распоряжение утвердило краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. Согласно документу, ревизор будет иметь право требовать с отдыхающих квитанцию об оплате курортного сбора или документ, который позволяет им его не платить.
Если сбор не оплачен, проверяющий передаст информацию в специальную комиссию, которая будет принимать решение об административном наказании для отдыхающих. За неуплату курортного сбора законом Краснодарского края предусмотрены штрафы: для туристов — до 2 тыс. рублей, для гостиниц и санаториев — до 15 тыс. рублей.
Визит ревизоров предполагается в первую очередь в тех случаях, когда от гостиницы поступил сигнал об отказе гостя рассчитаться, пишут «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал 16 июля. Курортный сбор взимается с отдыхающих в день заселения. Размер сбора — 10 рублей в сутки с человека.
От оплаты курортного сбора, помимо определенных федеральным законом 19 категорий льготников, освобождены все жители Кубани.
За два месяца в Краснодарском крае на 40% перевыполнили план по курортному сбору: собрали 52 млн рублей.
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