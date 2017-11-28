На курортах Краснодарского края пройдет фестиваль «Античное наследие России»

Мероприятие состоится в 2018 году в Геленджике, Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе.

Фестиваль будет включать в себя культурные, спортивные, развлекательные и гастрономические мероприятия, рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди после процедуры подписания двустороннего соглашения о побратимстве Геленджика и кипрского города Айя-Напа. Организатором фестиваля выступают администрация Краснодарского края и Ростуризм.

«Я рассчитываю на то, что все муниципалитеты и их города-побратимы примут активное участие в проведении фестиваля», — добавил Константиниди.

Также глава минкурортов пожелал Геленджику и Айя-Напе укрепления побратимских связей. Свои подписи под официальными документами поставили главы городов Виктор Хрестин и Яннис Карусос, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский и кипрский курорты в сентябре договорились о подписании соглашения о побратимстве. В Айя-Напе сквер или улицу назовут в честь Геленджика. В Геленджике к следующему курортному сезону благоустроят новую зону отдыха, посвященную установлению побратимских связей с кипрским городом.

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