На курортах Кубани организуют мониторинг за смерчами

По прогнозам, пик опасного явления придется на август.

Вопрос обсудили на заседании краевой комиссии по ЧС. В этом году Гидрометеонадзор зарегистрировал уже шесть вихрей. Смерчи опасны тем, что они набирают большое количество воды и при распаде на суше могут привести к подтоплениям и селям.

«Необходимо организовать мониторинг прибрежных территорий, чтобы вовремя предупреждать появление смерчей, оповещать об этом жителей и гостей Кубани», — сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Он отметил, что скоро краевые службы оснастят специальной радиолокационной техникой, которая позволит выявлять образование смерчей на самой ранней стадии. По словам Алексеенко, сейчас всем службам необходимо держать ситуацию на контроле, чтобы не допустить ЧС.

Также обсудили меры противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Речь идет об учреждениях образования, культуры и спорта.

«Вчера в Сочи огонь унес жизни восьми человек. Сгорело здание, непонятно как, кем и из чего построенное. Такие объекты должны быть в зоне внимания сотрудников ГО и ЧС. Необходимо регулярно проверять их и оперативно устранять неполадки, чтобы подобное не повторялось», — сказал Алексеенко.

Он отметил, что также в зоне пристального внимания должны быть социально значимые объекты — учреждения с круглосуточным пребыванием людей — их в крае 237, больницы, учреждения культуры и спорта, детские сады и школы. На противопожарную защиту этих учреждений из краевого бюджета в этом году выделили 211, 6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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