На курортах Кубани за неделю зафиксировали 887 случаев заболевания кишечной инфекцией

По данным анализа инфекционной заболеваемости, эпидситуация на Черноморском побережье Краснодарского края характеризуется как стабильная.

С 24 по 30 июля, по предварительным прогнозам, зарегистрировали 887 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Этот показатель не превышает среднемноголетнего уровня.

Случаев групповой заболеваемости на курортах Кубани не зарегистрировано. Заболеваемость регистрировалась в виде спорадических случаев.

С начала курортного сезона специалисты выполнили 28 тыс. 50 лабораторных исследований морской воды Черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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