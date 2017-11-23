На Курортном проспекте в Сочи сгорел маршрутный автобус

Пожар произошел вечером 23 ноября в Центральном районе города.

Сообщение о возгорании микроавтобуса возле остановки «Театральной» поступило пожарным в 17:34. На место выехали восемь человек и четыре единицы техники. В 17:50 пожар локализовали, в 17:53 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 18 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, в момент возникновения пожара в микроавтобусе пассажиров не было. Водитель успел эвакуироваться. Предварительная причина возгорания автобуса — неисправность проводки.

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Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) Ноя 23 2017 в 8:02 PST

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