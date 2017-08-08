На курорты Кубани направили 354 дополнительных пассажирских поезда

На железнодорожных направлениях, популярных у отдыхающих, дополнительные составы будут курсировать до сентября.

Усилили такие маршруты, как Санкт-Петербург — Новороссийск, Санкт-Петербург — Анапа, Москва — Адлер, Москва — Анапа, Кострома — Адлер, Уфа — Самара — Адлер, Екатеринбург — Адлер, Тюмень — Адлер, Архангельск — Анапа, Красноярск — Анапа.

В связи с увеличением спроса на поездки к курортам Кубани включили 67 дополнительных вагонов в уже курсирующие поезда. Дополнительные места обеспечены в поездах, следующих в Анапу, Адлер, Новороссийск и Ейск из Москвы, Архангельска, Воркуты, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Ижевска, Уфы, Кирова, Красноярска, Тюмени и Екатеринбурга.

Ожидается, что до сентября на востребованных направлениях поезда совершат около 14 тыс. рейсов. Это на 4,6% выше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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