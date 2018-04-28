На курсы по спасению дельфинов в Сочи записались 50 человек

Подготовка займет всего четыре дня. Зоологи, микробиологи, ветеринары и фридайверы расскажут и покажут, как помочь раненому или запутавшемуся в рыбацких сетях животному, и что делать, если афалина, азовка или белобочка выбросилась на берег.

Чаще всего это случается из-за безответственного рыболовства или различных инфекций. Только в прошлом году за несколько месяцев на Черноморском побережье так погибли около 500 особей. Волонтеры научатся наблюдать за дельфинами, правильно вести себя с ними, собирать информацию и передавать ее ученым. Записаться в ряды морских спасателей готовы уже 50 человек.

«Среди тех, кто записался, есть медицинские и ветеринарные специалисты. Для них будет разработан специальный курс. Они войдут в состав мобильных бригад, которые будут выезжать и оказывать помощь», — сказала научный директор центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Денисенко.

Уже к лету в Имеретинском планируют открыть большой центр по изучению и восстановлению популяции китообразных. В акватории Сочи оборудуют просторный реабилитационный вольер для дельфинов. Там их будут лечить, учить охотиться, а затем выпускать в открытое море.

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