На Кубань привезут дружившего с козлом тигра Амура из Приморья

Его отправят в Краснодарский эколого-биологический центр «Парк тигров» в Динском районе.

Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края согласовало передачу хищника. По данным Сафари-парка, Амура передали приморской организации в 2012 году на временное содержание как участника программы по размножению тигров. Он родился в неволе, принадлежит Хабаровскому краю, а контроль за ним осуществляет зоосад «Приамурский».

Министерство настояло на выведении хищника из программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. При этом руководство Сафари-парка считает необходимым оставить Амура в Приморском крае.

По словам директора парка Дмитрия Мезенцева, через неделю Амура поставят на карантин, через месяц после этого он будет готов к отправке.

Тигр Амур и козел Тимур стали известны в 2015 году. Тимур принял тигра за вожака и всюду следовал за ним. Их расселили после того, как Амур ранил Тимура. Козла отправили на лечение, а после выздоровления поселили в отдельный вольер, сообщает ТАСС.