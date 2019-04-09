На Кубани 10 апреля синоптики ожидают похолодание, возможен дождь

Температура не поднимется выше 23 °С.
В Краснодару во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 7…9 °С, днем 20…22 °С.
В Краснодарскому краю утром и днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. В отдельных пунктах сильный дождь. Ветер восточных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5…10 °С, местами в юго-восточных предгорьях 2…4 °С, днем 16…21 °С, местами до 23 °С. На Черноморском побережье ночью 8…13 °С, днем 16…21 °С.
Сочи +17…+19 °C возможен дождь
Туапсе +18…+20 °C возможен дождь
Геленджик +16…+18 °C возможен дождь
Новороссийск +17…+19 °C возможен дождь
Анапа +16…+18 °C возможен дождь
Крымск +18…+20 °C возможен дождь
Славянск-на-Кубани +20…+22 °C возможен дождь
Приморско-Ахтарск +18…+20 °C возможен дождь
Ейск +17…+19 °C возможен дождь
Тихорецк +20…+22 °C возможен дождь
Кропоткин +20…+22 °C возможен дождь
Армавир +20…+22 °C возможен дождь
Лабинск +20…+22 °C возможен дождь
Белореченск +19…+21 °C возможен дождь
Горячий Ключ +20…+22 °C возможен дождь
Краснодар +20…+22 °C возможен дождь