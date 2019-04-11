На Кубани 12 апреля будет дождь, возможен туман

В отдельных населенных пунктах скорость ветра достигнет 17 м/с.

В Краснодаре днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 8…10 °С, днем 17…19 °С.

В Краснодарском крае местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6…11 °С, в отдельных пунктах юго-восточных предгорий при прояснении до 3…5 °С, днем 14…19 °С. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, вечером на участке Анапа — Геленджик в отдельных пунктах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7…12 °С, днем 13…18 °С.

Сочи +15…+17 °C дождь

Туапсе +17…+19 °C дождь

Геленджик +16…+18 °C дождь

Новороссийск +14…+16 °C слабый дождь

Анапа +14…+16 °C слабый дождь

Крымск +17…+19 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +15…+17 °C кратковременный дождь

Ейск +14…+16 °C кратковременный дождь

Тихорецк +16…+18 °C кратковременный дождь

Кропоткин +17…+19 °C кратковременный дождь

Армавир +17…+19 °C кратковременный дождь

Лабинск +17…+19 °C кратковременный дождь

Белореченск +17…+19 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +17…+19 °C кратковременный дождь

Краснодар +17…+19 °C кратковременный дождь