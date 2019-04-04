На Кубани 13 чиновников департамента по надзору в строительной сфере скрыли доходы

Нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокуратура во время проверки.

Сотрудники прокуратуры установили, что 13 чиновников департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, в том числе руководитель и два его зама, скрыли свои доходы. Они предоставили недостоверные и неполные сведения за 2015-2017 годы. В результате чиновники скрыли более 2 млн рублей, полученных ими и их супругами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Одному из них объявили предупреждение о неполном должностном соответствии, одного освободили от замещаемой должности по собственному желанию до окончания проверки.