На Кубани 17 января возможен снег

Местами в юго-восточных районах сильные осадки, в отдельных пунктах очень сильные осадки. Местами туман, гололед, сохранится налипание мокрого снега, в юго-восточных районах местами сильное налипание мокрого снега.

Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха -2…-7 °С, при прояснении в предгорных районах до -8…-12 °С, днем -1…+4 °С. На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер южных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днем 3-8 °С.

В Краснодаре без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха -3…-5 °С, днем +2…+4 °С.

Сочи +5…+7 °C небольшие осадки

Туапсе +6…+8 °C переменная облачность

Геленджик +6…+8 °C переменная облачность

Новороссийск +5…+7 °C небольшие осадки

Анапа +5…+7 °C небольшие осадки

Крымск +2…+4 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +2…+4 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +1…+3 °C переменная облачность

Ейск -1…+1 °C переменная облачность

Тихорецк 0…+2 °C переменная облачность

Кропоткин +1…+3 °C переменная облачность

Армавир +1…+3 °C переменная облачность

Лабинск +1…+3 °C переменная облачность

Белореченск +2…+4 °C переменная облачность

Горячий Ключ +2…+4 °C переменная облачность

Краснодар +2…+4 °C переменная облачность