На Кубани 20 апреля пройдет культурная акция «Библионочь-2019»

В Краснодаре мероприятия проведут в краевом выставочном зале изобразительных искусств и в парке «Россия — моя история».

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств в рамках «Библионочи» пройдет выставка коллажей-иллюстраций к стихотворениям известных поэтов мира. Экспозиция «Влюбленные в искусство слова» начнется с 19:00. В это же время откроется выставка работ учеников детских школ искусств края «Театр глазами детей» и стартует акция «Пожелания читающей стране». В рукописной книге гости «Библионочи» смогут порекомендовать друг другу книги или рассказать о своих любимых произведениях. С 19:00 пройдет выставка «Театр эмоций» Сергея Полупанова. Мероприятия продлятся до полуночи.

С 20:00 по 21:00 пройдет выступление участников литературного клуба «Мантисса», с 21:00 по 22:30 — показ фильма Абрама Народицкого «Юность поэта» о лицейских годах А. С. Пушкина.

В парке «Россия — моя история» в 18:00 состоится лекция, посвященная 220-летию со дня рождения Пушкина «Пушкинская Кубань». В 19:00 пройдет театральное представление «Медведь» по пьесе А. П. Чехова.

В 20:00 зрителям представят театральную постановку по произведению Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде». С 19:00 по 23:00 в литературном уголке «Учись Пушкина читать!» посетителям предложат заглянуть в будущее с помощью предсказания по произведениям поэта.

С 20:00 по 20:20 состоится лекция «Мистические тайны Гоголя». С 20:20 по 21:40 пройдет показ фильма «Вий» 1967 года.

В 22:00 начнется экскурсия «История развития российского театра», сообщает пресс-служба Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

Фотографии с «Библионочи-2018» в Краснодаре смотрите здесь.