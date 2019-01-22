На Кубани 23 января ожидаются осадки

В отдельных пунктах туман, гололед, по южной половине края налипание мокрого снега. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью -1…-6 °С, местами по северу и юго-восточным предгорьям до -8…-10 °С; днем 3-8 °С. На Черноморском побережье ночью и утром по южной половине временами осадки. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С; днем 7-12 °С, по югу до 14 °С.
В Краснодаре вечером 22 января небольшие осадки. В низинах и у водоемов туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем 6-8 °С.
Сочи +10…+12 °C переменная облачность
Туапсе +9…+11 °C переменная облачность
Геленджик +9…+11 °C переменная облачность
Новороссийск +9…+11 °C переменная облачность
Анапа +9…+11 °C переменная облачность
Крымск +6…+8 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +6…+8 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +3…+5 °C переменная облачность
Ейск +3…+5 °C переменная облачность
Тихорецк +3…+5 °C переменная облачность
Кропоткин +4…+6 °C переменная облачность
Армавир +6…+8 °C переменная облачность
Лабинск +6…+8 °C переменная облачность
Белореченск +6…+8 °C переменная облачность
Горячий Ключ +6…+8 °C переменная облачность
Краснодар +6…+8 °C переменная облачность