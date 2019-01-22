На Кубани 23 января ожидаются осадки

В отдельных пунктах туман, гололед, по южной половине края налипание мокрого снега. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 °С, местами по северу и юго-восточным предгорьям до -8…-10 °С; днем 3-8 °С. На Черноморском побережье ночью и утром по южной половине временами осадки. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С; днем 7-12 °С, по югу до 14 °С.

В Краснодаре вечером 22 января небольшие осадки. В низинах и у водоемов туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем 6-8 °С.

Сочи +10…+12 °C переменная облачность

Туапсе +9…+11 °C переменная облачность

Геленджик +9…+11 °C переменная облачность

Новороссийск +9…+11 °C переменная облачность

Анапа +9…+11 °C переменная облачность

Крымск +6…+8 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +6…+8 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +3…+5 °C переменная облачность

Ейск +3…+5 °C переменная облачность

Тихорецк +3…+5 °C переменная облачность

Кропоткин +4…+6 °C переменная облачность

Армавир +6…+8 °C переменная облачность

Лабинск +6…+8 °C переменная облачность

Белореченск +6…+8 °C переменная облачность

Горячий Ключ +6…+8 °C переменная облачность

Краснодар +6…+8 °C переменная облачность