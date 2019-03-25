На Кубани 26 марта будет облачно, температура достигнет 14 °С

В Краснодарском крае осадков не ожидается, в отдельных пунктах возможен туман.

В Краснодаре без осадков. Ветер южных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем 12-14 °С тепла.

В Краснодарском крае без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер южных направлений 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, местами при прояснении по юго-востоку края до -3 °С, днем 9-14 °С, местами по югу до 16 °С. На Черноморском побережье без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами по северу порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 9-14 °С.

Сочи +13…+15 °C переменная облачность

Туапсе +12…+14 °C переменная облачность

Геленджик +11…+13 °C переменная облачность

Новороссийск +11…+13 °C переменная облачность

Анапа +10…+12 °C переменная облачность

Крымск +13…+15 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +12…+14 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +11…+13 °C переменная облачность

Ейск +9…+11 °C переменная облачность

Тихорецк +12…+14 °C переменная облачность

Кропоткин +13…+15 °C переменная облачность

Армавир +13…+15 °C переменная облачность

Лабинск +12…+14 °C переменная облачность

Белореченск +13…+15 °C переменная облачность

Горячий Ключ +14…+16 °C переменная облачность

Краснодар +12…+14 °C переменная облачность