На Кубани 3 апреля прогнозируют дожди и температуру до 13 °С

Ночью и утром местами туман. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °С, в юго-восточных предгорьях до -2 °С, днем 8…13 °С. На Черноморском побережье временами дождь. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 2…7 °С, днем 8…13 °С.

В Краснодаре небольшой дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с, днем до 12 м/с. Температура воздуха ночью 3…5 °С, днем 9…11 °С.

Сочи +9…+11 °C временами дождь

Туапсе +11…+13 °C временами дождь

Геленджик +9…+11 °C временами дождь

Новороссийск +9…+11 °C временами дождь

Анапа +9…+11 °C временами дождь

Крымск +10…+12 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +9…+11 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск +8…+10 °C временами дождь

Ейск +8…+10 °C временами дождь

Тихорецк +9…+11 °C временами дождь

Кропоткин +9…+11 °C временами дождь

Армавир +9…+11 °C временами дождь

Лабинск +9…+11 °C временами дождь

Белореченск +8…+10 °C временами дождь

Горячий Ключ +10…+12 °C временами дождь

Краснодар +10…+12 °C временами дождь