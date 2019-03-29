На Кубани 30 марта будет облачно, температура не поднимется выше 13 °С

В предгорных и горных районах возможны осадки.

В Краснодаре без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем 10…12 °С.

В Краснодарском крае ночью местами в предгорных, горных районах и по северу края небольшие осадки, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, местами на Азовском побережье до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, местами по востоку края до -7 °С, днем 7…12 °С. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северных направлений 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, днем 8…13 °С.

Сочи +9…+11 °C переменная облачность

Туапсе +11…+13 °C переменная облачность

Геленджик +9…+11 °C переменная облачность

Новороссийск +10…+12 °C переменная облачность

Анапа +9…+11 °C переменная облачность

Крымск +10…+12 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +9…+11 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +9…+11 °C переменная облачность

Ейск +8…+10 °C переменная облачность

Тихорецк +8…+10 °C переменная облачность

Кропоткин +9…+11 °C переменная облачность

Армавир +8…+10 °C переменная облачность

Лабинск +9…+11 °C переменная облачность

Белореченск +10…+12 °C переменная облачность

Горячий Ключ +10…+12 °C переменная облачность

Краснодар +10…+12 °C переменная облачность