На Кубани 4 апреля будет облачно, температура достигнет 15 °С

Ночью в отдельных пунктах небольшие осадки, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западных направлений 5-10 м/с, на Азовском побережье местами до 13 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами в северной половине до -2 °С, в юго-восточных предгорьях до -4 °С, в южной половине края и в центральных районах заморозки до -1…-2 °С, днем 7…12 °С, в южной половине до 15 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 1…6 °С, днем 10…15 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-1 °С, днем 11…13 °С.

Сочи +12…+14 °C переменная облачность

Туапсе +13…+15 °C переменная облачность

Геленджик +11…+13 °C переменная облачность

Новороссийск +11…+13 °C переменная облачность

Анапа +10…+12 °C переменная облачность

Крымск +11…+13 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +10…+12 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +9…+11 °C переменная облачность

Ейск +8…+10 °C переменная облачность

Тихорецк +10…+12 °C переменная облачность

Кропоткин +10…+12 °C переменная облачность

Армавир +10…+12 °C переменная облачность

Лабинск +10…+12 °C переменная облачность

Белореченск +10…+12 °C переменная облачность

Горячий Ключ +13…+15 °C переменная облачность

Краснодар +11…+13 °C переменная облачность