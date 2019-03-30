На Кубани четыре муниципалитета присоединились к «Школе молодого предпринимателя»

Новокубанск, Лабинск, Новороссийск и Горячий Ключ запустили онлайн-филиалы обучения бизнесу.

Занятия в школе предпринимателей проходят в форме вебинаров. Каждый ученик может задать вопрос спикеру из Краснодара и поучаствовать в обсуждении темы.

Обучение проходит по субботам в Центре поддержки предпринимательства. Участники 30 марта самостоятельно изучали рынок, анализировали конкурентов и выбирали целевую аудиторию.

Чтобы принять участие в проекте, надо оставить заявку по телефону Центра поддержки предпринимательства: 8-800-707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.