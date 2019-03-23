На Кубани экипажи боевых вертолетов выполнили пуски ракет по мишеням

Отработка навыков ракетных ударов прошла на авиационном полигоне в Краснодарском крае в рамках второго отборочного этапа конкурса «Авиадартс-2019».

Соревновались более 10 экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник». Во время вылетов летчики поразили при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения мишени, имитирующие колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.

При выполнении стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. Израсходовано более 50 ракет и около 1 тыс. снарядов к авиационной пушке.

Летчики действовали на предельно малой высоте с учетом горного рельефа местности, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс «Авиадартс-2019» продлится в течение недели, в нем принимают участие более 40 лучших авиационных экипажей ЮВО. Он проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм.