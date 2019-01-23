На Кубани фальшивомонетчики печатали купюры на принтере

Подозреваемых задержали и заключили под стражу.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что двое приезжих могут быть причастны к незаконному сбыту фальшивых денег на территории края.

Двоих 23-летних мужчин — приезжего из Московской области и его знакомого из Ейского района — задержали после того, как они расплатились поддельной 500-рублевой купюрой в магазине станицы Березанской Выселковского района.

При осмотре их места проживания полицейские нашли и изъяли ноутбук и устройство, сочетающее в себе функции принтера и сканера. Исследование показало, что именно на нем изготавливались фальшивые купюры.

При проверке была установлена причастность задержанных к 20 фактам сбыта поддельных купюр в магазинах на территориях Выселковского, Каневского, Кореновского, Приморско-Ахтарского, Ленинградского районов и Ейска.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, они заключены под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к другим фактам сбыта поддельных купюр, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.