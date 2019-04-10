На Кубани ФАС оштрафовала фирму за картельный сговор почти на 1 млн рублей

По данным УФАС, ООО «21» заключило антиконкурентное соглашение с ООО «Эра+», что привело к снижению цен на торгах.

Суд установил, что две компании, зарегистрированные в Краснодаре по одному адресу, вступили в картельный сговор и подали заявки на торги, которые объявила администрация Краснодарского края. Начальная максимальная цена контракта была установлена на уровне 3 млн рублей, ООО «Эра+» вышло с ценовым предложением в 32 тыс. рублей, а ООО «21» — в 357 тыс. рублей. Оба ценовых предложения были в несколько раз меньше предложений других участников. При рассмотрении заявок обнаружили, что у ООО «Эра+» не хватает документации. В результате контракт был заключен с компанией «21».

Постановлением Краснодарского УФАС ООО «21» было признано виновным в административном правонарушении. Фирму оштрафовали на 900 тыс. рублей.

Не согласившись с постановлением, представитель компании обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием отменить решение УФАС. Суд 10 апреля в удовлетворении заявленных ООО «21» требований отказал, сообщает пресс-служба Краснодарского УФАС.