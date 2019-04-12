На Кубани гадалка за 80 тыс. рублей сняла с мужчины порчу при помощи «червя» в полотенце

Мужчина отдал женщине деньги за ритуал, но потом сообщил об этом в полицию Красноармейского района.

Пострадавший рассказал полицейским о том, что во дворе мноэтажки к нему подошла неизвестная женщина и предложила снять порчу. Она сказала ему, что у него худощавое телосложение из-за того, что на нем есть порча. Для снятия порчи женщина попросила куриное яйцо и полотенце.

Мужчина пригласил злоумышленницу в дом и дал ей необходимые предметы. Она покрутила яйцо в полотенце и, раздавив его, незаметно вложила туда нитку. По ее словам, нитка символизирует «червя» и свидетельствует о наличии «негативного магического воздействия». После этого гадалка сказала закопать «червя» ночью на кладбище. Мужчина отказался самостоятельно идти на кладбище, тогда за помощь в завершении ритуала мошенница попросила заплатить 80 тыс. рублей. Мужчина отдал ей деньги.

Личность подозреваемой установили. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Ее задержали и доставили в полицию. Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия ее поместили под стражу. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.