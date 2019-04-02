На Кубани глава краевого департамента по надзору в строительной сфере покинул пост

Распоряжение об отставке Сергея Егорова подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Глава ведомства Сергей Егоров по собственному желанию освобожден от занимаемой должности с 1 апреля.
Он был руководителем департамента по надзору в строительной сфере с августа 2016 года. Заместитель Егорова Оксана Коробкина также подала заявление на увольнение по собственному желанию. Она освобождена от должности с 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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