style=»width: 100%;»> На Кубани ищут и уничтожают амброзию

Рабочие группы обследовали Динской, Тимашевский, Брюховецкий, Каневской, Крыловской, Кущевский и Павловский районы.

Две рабочие группы из Управления Россельхознадзора по краю и специалисты из Министерства сельского хозяйства проверили территории в нескольких районах Кубани. Владельцев участков, где была обнаружена амброзия, обязали немедленно избавиться от сорняка.

Работа над уничтожением зарослей карантинного сорняка активно ведется в Тимашевском, Каневском и Крыловском районах, а вот вдоль федеральной трасы в Брюховецком и Кущевском районах сорняк, как выяснилось, не уничтожается совсем, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по краю.

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