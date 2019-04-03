На Кубани женщина за рулем иномарки сбила мальчика возле школы и скрылась

Авария произошла 2 апреля в 14:20 в станице Выселки в Выселковском районе.

По предварительным данным, в переулке Октябрьском 31-летняя женщина на автомобиле Mercedes наехала на десятилетнего мальчика, который переходил через дорогу в неустановленном месте рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. Это произошло возле школы, ребенок возвращался с занятий домой.

Школьник получил травмы и был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель покинула место аварии, позже ее разыскали. Обстоятельства аварии выясняются. При оформлении ДТП сотрудники ГАИ выявили неудовлетворительные дорожные условия, приняли меры в отношении владельцев улично-дорожной сети, направленные на устранение недостатков.