На Кубани карты «Мир» выдали почти 2 млн жителей

Планируется, что платежная система станет своеобразным ключом доступа ко всем социальным услугам. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел в Краснодаре встречу с гендиректором национальной системы платежных карт Владимиром Комлевым.

В обсуждении также приняли участие вице-губернатор Игорь Галась, начальник Южного главного управления Банка России Евгений Эберенц и руководители профильных краевых ведомств.

В Краснодарском крае активно развивается банковская сфера, и это не удивительно, ведь регион занимает третье место в стране по численности населения. Все получатели соцвыплат, работники бюджетной сферы и госучреждений, а также студенты уже перешли на карты «Мир». Однако для удобства жителей края, по мнению губернатора, необходимо внедрять дополнительные функции, чтобы карта стала более универсальной в использовании.

«Карта «Мир» является не настолько многофункциональной, как можно было бы о ней говорить. Мы бы хотели, чтобы она была и социальной, и картой клиента разных учреждений, например, с огромным набором электронных сервисов. Это очень важно. Это те удобства, которые будут обеспечивать конкурентное преимущество национальной платежной системе. Конечно, карте «Мир» невозможно навязать комфорт, его нужно создать. Создать для людей не только в городской среде, но и в станицах, в отдаленных хуторах и селах. Это стратегическая задача. Карта должна быть желанной, потому что она позволяет людям комфортно себя чувствовать. Ее можно использовать при проезде в любом виде транспорта. Еще, например, она может быть и медицинской картой, картой сотрудника. Можно сделать ее универсальной. Такая начинка из электронных сервисов может быть в этой карте», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Действительно, платежная система «Мир» развивается достаточно быстро, мы с большим удовлетворением отмечаем наше взаимодействие на уровне региона. Здесь уже почти 2 млн карт выдано жителям, а это почти 40% от всего населения Краснодарского края. Это большие цифры, край находится среди явных лидеров по внедрению современных платежных сервисов и доступности финансовых услуг», — отметил председатель правления АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев.

Вениамин Кондратьев добавил, что при разработке новых электронных сервисов национальной платежной системы стоит учитывать специфику края. Кубань ежегодно посещают миллионы туристов, и здесь важно максимально интегрировать карту в курортную сферу.

«По итогам 2018 года мы приняли около 16 млн туристов. А если они к нам приезжают с картой «Мир», она должна быть интегрирована в сферу отдыха. Если у нас этого не будет, то и интегрироваться будет не во что. А это уже дискомфорт нашей национальной платежной системы. Мы должны это учитывать. Она должна работать по всей стране. Владельцы должны ощущать, что у них есть ключ к комфортной жизни, где бы они ни были», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

В 2018 году в Кубанском государственном университете успешно стартовала многофункциональная карта студента на базе платежной системы «Мир». Для учащихся она стала пропуском в вуз и библиотеку. Кроме того, на нее поступает стипендия, картой можно расплатиться в общественном транспорте.