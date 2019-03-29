На Кубани комбинаты планируют выработать 1,5 млрд банок плодоовощной продукции

В этом году производители переработают 455 тыс. т плодоовощного сырья.

По словам замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Михаила Тимофеева, для того, чтобы сформировать качественную сырьевую базу и обеспечить полную загрузку предприятий в сезон, комбинаты должны дать производителям четкие параметры по необходимому сырью.

По итогам 2018 года объем производства плодоовощных консервов в Краснодарском крае составил 1,456 млрд условных банок. Выработали 545 млн банок фруктовых и овощных соков и нектаров, 837,4 млн банок консервированных овощей.

Плодоовощные консервы, произведенные в Краснодарском крае, пользуются спросом не только в России, но и за ее пределами. Их экспортируют в Армению, Азербайджан, Гонконг, Казахстан, Израиль, Грузию и Абхазию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.