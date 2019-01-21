На Кубани летчики приступили к полетам на новых Су-25СМ3

Самолеты поступили в авиаполк Южного военного округа в конце 2018 года.

Офицеры приступили к освоению новых самолетов. Летчики выполняют полетные задания как днем, так и ночью на различных высотах от 150 до 3 тыс. м.

Пилоты отработают элементы ведения воздушного боя, выполнив пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням на учебном полигоне.

Также они отработают сложные элементы пилотажа — вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты и петлю «Нестерова» на скорости от 300 до 800 км/ч. Полеты выполняют полеты одиночно и парами, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в кабине самолетов Су-25СМ3 установлен цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, а также новая система управления огнем и оборудование системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.