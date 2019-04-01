На Кубани многодетным семьям предоставят более 900 земельных участков

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил разработать дополнительные механизмы реализации права семей на льготу для сокращения очереди на получение земли.

Всего с 2011 года муниципальными властями представили более 15 тыс. участков многодетным семьям. При этом только часть из них обеспечена необходимой инфраструктурой.

«Забота о людях должна быть конкретной. А сейчас есть случаи, когда земля выдается на окраине, да еще и без инфраструктуры. Власти на местах должны не просто предоставлять участки, к этой работе нужно подходить комплексно», — отметил губернатор.

Заместитель главы региона Сергей Болдин рассказал что, в этом году выделят около 900 участков для многодетных семей. Несмотря на это, высокая очередность на получение земли сохранится в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике. В крае 20 тыс. семей нуждаются в участках под строительство.

Кондратьев поручил своим заместителям совместно с главами территорий выработать предложения для кардинального решения проблемы.

«Чтобы выполнить свои обязательства нам необходимо разработать дополнительные механизмы реализации права семей на получение земельных участков», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.