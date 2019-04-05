На Кубани мужчина пытался внести на свой счет 18 купюр «Банка приколов»

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве.

Житель станицы Архангельской Тихорецкого района пытался внести 18 сувенирных купюр «Банка приколов» в банкомат для зачисления денег на счет своей карты. Во время проведения операции купюры были заблокированы, деньги на счет злоумышленника не поступили. По подозрению в совершении преступления участковый уполномоченный задержал 30-летнего мужчину.

В отделе полиции он пояснил, что сувениры приобрел на свадьбу друга для розыгрыша гостей, но не использовал их. Так как билеты внешне схожи с купюрами Банка России достоинством 1 тыс. рублей, злоумышленник надеялся, что электроника терминала не распознает подлога.

Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.