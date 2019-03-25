На Кубани мужчину осудили за убийство знакомого камнем на железнодорожной станции

Преступление произошло в сентябре 2018 года.

Судом установлено, что 42-летний житель Апшеронского района убил своего знакомого во время распития спиртных напитков на территории железнодорожной станции. Во время ссоры мужчина взял камень и нанес по голове и телу друга не менее десяти ударов. От полученных травм последний скончался.

На суде мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал вину.

Судья Апшеронского районного суда приговорил преступника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство было совершено 5 сентября 2018 года на погрузочно-разгрузочном железнодорожном пути № 9 на территории контейнерной площадки железнодорожной станции Апшеронской.