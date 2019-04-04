На Кубани на благоустройство территорий выделили около 2 млрд рублей

Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о распределении средств бюджетам муниципалитетов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Согласно документу, территориям выделено на благоустройство более 1,8 млрд рублей. Это деньги из федерального и краевого бюджетов. С учетом средств местных бюджетов сумма достигнет 2 млрд рублей. Работа ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В связи с увеличением федерального финансирования министерство ТЭК и ЖКХ региона провело дополнительный отбор муниципалитетов для включения в региональный проект. Всего в этом году благоустроят 66 населенных пунктов. По итогам дополнительного отбора в список попали порядка 110 общественных и дворовых территорий.

В ведомстве отметили, что число объектов, которые планируют благоустроить на Кубани, увеличилось. Благодаря проекту жители края получили возможность выбрать территории, в которых им бы хотелось проводить досуг.

Для разработки стратегии муниципалитеты провели рейтинговые голосования в населенных пунктах с числом населения более 20 тыс. человек.

Проект действует с 2017 года, Краснодарский край одним из первых приступил к его реализации. За два года на Кубани привели в порядок более 300 дворов, парков, скверов, набережных и прогулочных зон. Всего из федерального, краевого и местных бюджетов на эти цели направили более 2,9 млрд рублей. Благоустройство провели не только в крупных городах, но и в небольших сельских поселениях, которые впервые получили возможность благоустроить свои дворовые и общественные территории благодаря федеральной поддержке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.