На Кубани на реализацию проектов здравоохранения направят более 17,7 млрд рублей

О ходе выполнения майского указа президента в социальной сфере губернатору Вениамину Кондратьеву сообщила его заместитель Анна Минькова.

Совещание прошло 22 января в Краснодаре. По словам вице-губернатора, с этого года соцблок региона приступит к реализации сразу четырех национальных проектов: «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Культура».

«Результаты региональных проектов должны дать нам к 2024 году качественное изменение всей системы здравоохранения. Это и появление новых медучреждений, и повышение качества предоставления услуг первичного звена, и укомплектованность кадрами. Всего на эти цели направят 16,2 млрд рублей средств федерального бюджета. Софинансирование из краевой казны составит 1,5 млрд рублей», — отметила замглавы региона.

В рамках проекта по развитию здравоохранения край должен расширить сеть медорганизаций первичного звена, в том числе в малонаселенных пунктах. Сейчас в регионе 254 офиса ВОП. К 2021 году планируют открыть не менее 300. Необходимо также обеспечить население профилактическими осмотрами и упростить процедуру записи на прием к врачу.

В планах — оснастить региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения ангиографами, магнитно-резонансными томографами и оборудованием для ранней реабилитации.

Для снижения детской смертности планируют построить лечебно-диагностический корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест. Ожидается, что в регионе создадут полноценную информационную систему с подключением к ней всех медорганизаций.

По словам Миньковой, по итогам прошлого года край вышел на показатель общей смертности 12,3 на 1 тыс. населения. Это ниже, чем в среднем по стране и в ЮФО. Особое внимание следует уделить снижению младенческой смертности. К 2024 году этот показатель должен составить 3,5 случаев на 1 тыс. родившихся.

Вице-губернатор добавила, что необходимо получить устойчивый естественный рост численности населения и продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.