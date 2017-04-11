style=»width: 100%;»> На Кубани начался сев кукурузы на зерно

Аграрии Краснодарского края приступили к севу кукурузы на зерно. Сейчас уже обработано 74,3 тысяч гектаров — 12 процентов от общего объема.

Параллельно кубанские поля продолжают засевать подсолнечником. Аграрии выполнили 43 процента работ, то есть засеяно почти 173 тысячи гектаров.

В скором времени в регионе начнут высаживать сою и рис. А сев сахарной свеклы и многолетних трав уже завершен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе краевого минсельхоза.

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