На Кубани «Ночные охотники» прикрыли штурмовые отряды от атаки условного противника

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н авиаполка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, провели учения по прикрытию мотострелковых подразделений ночью.

Летчики боевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» прикрыли десантно-штурмовые отряды от атаки противника, сопроводили колонну при выдвижении, отработали переброску и высадку воздушного десанта, доставку боеприпасов и военных грузов в труднодоступные участки в лесу и в горах.

Пилоты сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника. Отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В учебных полетах было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО, сообщает пресс-служба Южного военного округа.