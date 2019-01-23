На Кубани обнаружили канал поставки наркотиков по почте из Китая

Запрещенные вещества отправляли на адрес жителя Крымска.

Посылку с двумя пакетами порошка белого и светло-коричневого цвета обнаружили сотрудники Краснодарской таможни совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Экспертиза установила, что найденные вещества являются высококонцентрированными производными синтетических наркотиков, которые используют для приготовления курительных смесей типа «Спайс». Они могли быть заказаны для изготовления крупной партии смесей и их дальнейшей продажи через закладки.

Получатель посылки задержан, в его отношении возбудили уголовное дело. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.