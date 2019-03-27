На Кубани оказывают правовую поддержку потерявшим жилье во время подтоплений

Утратившими жилье из-за разгула стихии в Апшеронском и Туапсинском районе признаны 292 человека.

По словам министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Капустина, 75 человек, у которых в порядке правоустанавливающие документы, выбирают себе новое жилье, восемь из них уже подобрали конкретный вариант и обратились в министерство. Людям, которые по разным причинам не попали в списки, оказывается методическая и правовая помощь. С ними проводятся встречи и разъясняется порядок действий.

«Порядка 125 семьям было отказано, так как у них отсутствовала регистрация или не было оформленного надлежащим образом права собственности. А закон это требует. В судебном порядке 46 семей признаны нуждающимися в получении такой меры соцподдержки, и мы дальше с ними работаем. Остальные еще доказывают свое право в суде. Сложных случаев много, но тупиковых нет», — сказал Сергей Капустин.

С февраля в министерство стали приходить решения судов. При этом судьи выносят разные решения при одинаковых обстоятельствах. Министерство ГО и ЧС совместно с депутатами ЗСК корректируют законодательство, чтобы облегчить процесс вынесения решения в пользу пострадавших. В соответствии с законодательством истцам приходит отказ, если утраченное ими жилье не единственное.

По словам Сергея Капустина, граждане, у которых есть другие квадратные метры, могут отказаться от получения мер господдержки, после чего повторно подать иск в пользу остальных членов своей семьи, а имеющимся жильем распорядиться по своему усмотрению.

«Мы будем однозначно отселять людей из регулярно подтопляемых территорий. Но люди должны передавать свое жилье в собственность муниципалитета добровольно, иначе меры господдержки они не получат», — сказал Сергей Капустин.

Чтобы избежать сложностей с получением помощи от государства при возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимо позаботиться об оформлении прописки по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае одобрили инициативу об отселении жителей из потенциально опасных зон ЧС. Поправки в закон «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» рассмотрели 27 марта на 20-й сессии ЗСК.

В Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября 2018 года, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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