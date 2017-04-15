style=»width: 100%;»> На Кубани откроется завод по производству элитных сыров

На Кубани вскоре появится завод по производству элитных сыров. Предприятие откроется в Ленинградском районе. Завод создается в рамках реализации инвестиционного проекта, соглашение по которому было заключено на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Сумма инвестиций около 132 миллионов рублей. В первом квартале 2017 года завод начал производственную деятельность. Мощность предприятия – 153 тонны сыра в год. Создано дополнительно 60 рабочих мест.

Готовящееся к открытию предприятие уже посетил вице-губернатор Андрей Коробка. Замглавы региона ознакомился с деятельностью завода, посетил цеха по производству сыров, сушки сыворотки и камеры созревания. Сейчас на предприятии идёт аттестация лаборатории, продукция проходит процедуру сертификации.

Сыры планируется поставлять в торговые сети юга России, а также в Москву. Вице-губернатор отметил, что программа импортозамещения стимулирует кубанских переработчиков развивать собственное высокотехнологичное производство. Сегодня кубанским сельхозтоваропроизводителям необходимо переориентироваться от сырьевого производства к перерабатывающему, создавать больше подобных предприятий, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Краснодарского края.

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