style=»width: 100%;»> На Кубани озвучены промежуточные результаты сельхозпереписи

Итоги сельскохозяйственной переписи на Кубани. Озвучены промежуточные результаты. Окончательные станут известны только в 2018 году. За 10 лет агропромышленный комплекс региона сделал большой шаг вперед. Сейчас на Кубани более 900 тысяч личных подсобных хозяйств — это самый высокий показатель по стране.

— Необходимо скоординировать все программы, чтобы все хозяйства получили максимально комфортные условия для своего развития. Сделать реформы, чтобы они могли конкурировать с сельхозпредприятиями, — сказал Андрей Коробка, заместитель главы администрации Краснодарского края.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходит в стране раз в десять.

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