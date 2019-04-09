На Кубани парки аттракционов подготовят к технической проверке

Перед официальным открытием сезона краевая комиссия проверит их техническое состояние и безопасность.

В Краснодаре работают шесть муниципальных городских парков отдыха. Все они популярны и принимают 100 тыс. горожан в год. Каждый из 60 аттракционов находится под постоянным наблюдением техников и инженеров.

«Он не юный, но он работает исправно. Должен быть внешний вид презентабельный, все механизмы должны работать, металл должен быть без трещин», — отметил директор Парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы Роман Хубулов.

— Мне здесь нравится. Любые парки — это хорошо, есть чем ребенка занять. Зелень цветет, цветочки — все это есть.

Парк отдыха в станице Каневской также готовится к новому сезону. Он начнется 15 апреля, в этот день жители отмечают День Станицы. Проверили и смазали аттракцион «Орбита», колесо обозрения высотой 24 м не просто покрасили, но и впервые за 20 лет обновили важные детали двигателя. Безопасность гостям парка отдыха гарантирована.