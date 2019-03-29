На Кубани переименуют хутор Октябрьский, в котором жил миллиардер Олег Дерипаска

Соответствующий документ 26 марта подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте правовой информации, хутор Октябрьский, расположенный в Усть-Лабинском районе, переименуют в хутор Аргатов. Инициаторами этого предложения стало Законодательное собрание Краснодарского края.

В хуторе Октябрьский в детстве жил российский миллиардер Олег Дерипаска. В 2016 году Дерипаска встал на налоговый учет в Усть-Лабинском районе, где начали платить налоги новые дочерние компании «Базэла». Соглашение об этом подписали миллиардер, представитель «Базэла», власти Краснодарского края и Усть-Лабинского района. Оно было рассчитано на пять лет, но могло быть пролонгировано, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фонд «Вольное дело» Олега Дерипаски за 15 лет реализовал на Кубани 150 проектов. По данным на 2018 год, за время реализации проектов на них было выделено 5 млрд рублей. Из них 700 млн — на образование.

Один из масштабных проектов — строительство в Усть-Лабинске лицея для одаренных детей со всей страны.