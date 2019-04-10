На Кубани переиздали книгу Юрия Ефремова «Тропами горного Черноморья»

Книгу выпустило Краснодарское региональное отделение Русского географического общества. Издание стало четвертым.

Спустя полвека книга вновь обрела своего читателя. Второй и третий тиражи издания быстро разошлись, несмотря на доступность оцифрованного текста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре Краснодарского регионального отделения РГО.

В книге автору удалось синтезировать строгое научное знание и историческое повествование с юношеским восторгом от впервые увиденного.

«Мы решили сделать это издание точной копией первого, вышедшего в 1963 году огромным по нынешним меркам тиражом — 65 тыс. экземпляров, поскольку не только текст, но и графическое оформление книги несут в себе удивительный запах времени тех самых легендарных 60-х годов», — рассказал руководитель Представительства Краснодарского регионального отделения Русского географического общества в Красной Поляне Александр Галкин.

В 2013 году на горе Монашка, где покоится урна с прахом ученого-географа, писателя Юрия Ефремова, установили памятный гранитный знак в честь 100-летия со дня его рождения. Сегодня к нему ведет популярный экскурсионный маршрут по территории Кавказского заповедника, который называется «На кругозор Ефремова».