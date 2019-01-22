На Кубани планируют увеличить численность занятых в сфере МСП на 40% к 2024 году

В Краснодаре обсудили задачи, которые поставили перед регионом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что у региона есть все возможности для достижения целевых показателей проекта.

«Уже созданы площадки для поддержки малого и среднего бизнеса и хорошая правовая база. Наш инвестиционный климат позволяет инвесторам, малому и среднему бизнесу чувствовать себя комфортно», — сказал глава региона.

Вице-губернатор Василий Швец сообщил, что на реализацию региональных проектов МСП до 2024 года планируют потратить более 9 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей из регионального бюджета.

«Главная задача — увеличение численности занятых в сфере МСП на 40,4% — с 753 тыс. до 1 млн 58 тыс. человек. Объем займов, выдаваемых краевым Фондом микрофинансирования, должен достигнуть 3,8 млрд рублей», — сказал он.

Швец также рассказал о мероприятиях, запланированных на этот год. Планируется создать центр «Мой бизнес» — точку доступа ко всем услугам организаций инфраструктуры. Основам ведения бизнеса планируют обучить не менее 10 тыс. кубанцев.

«Мы упростим доступ к льготному финансированию для субъектов МСП и увеличим объем льготной финансовой поддержки. В наших планах до 2024 года предоставить более 1 млрд рублей льготных микрозаймов, объем действующих поручительств составит около 1,2 млрд, а сумма кредитов, обеспеченных поручительствами, — 2,2 млрд рублей», — сказал заместитель главы региона.

На Кубани разработали пять региональных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов МСП», «Популяризация предпринимательства», а также «Создание системы поддержки фермерства и развитие сельскохозяйственной кооперации», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.