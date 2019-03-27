На Кубани подростки избили бездомного

Нападение произошло в марте в Белореченске. В полиции начали проводить проверку.

Видеозапись опубликовали в соцсетях 27 марта. На кадрах зафиксирован конфликт, который происходит возле подъезда многоэтажки. Видно, как подростки сначала разговаривают с мужчиной, который по внешнему виду пьян. После этого они начинают бить его ногами. Мужчина падает на асфальт. Автор записи сообщает, что четверо подростков учатся в школе № 68 Белореченска.

«В полиции зарегистрирован материал. По факту случившегося проводится проверка. Личности участников конфликта установили, с ними работают сотрудники ПДН», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего уточняются.