style=»width: 100%;»> На Кубани подвели итоги работы ветеринарной службы

В Краснодаре подвели итоги работы государственной ветеринарной службы края в 2016 году. Специалисты провели профилактику различных заболеваний у животных на территории края. Так, с целью защиты от сибирской язвы обработано почти 800 голов крупного рогатого скота, вакцинация против ящура охватила более 1346 животных.

В 2016 году в Сочи справились с лейкозом крупного рогатого скота, в 11 районах напряженность заболевания составила менее 10%, в 24 районах – от 10 – до 30%.

В минувшем году ветслужба обслужила порядка пяти тысяч различных предприятий, на рынках работало 122 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.

На предприятиях края проведены 6192 проверки, выявлено 2586 нарушений ветеринарного законодательства. Общая сумма штрафов составила 7,24 миллиона рублей.

Кроме того, ветеринарные инспекторы обследовали 413 ферм крупного и мелкого рогатого скота, 134 птицеводческих объекта и 53 свиноводческие фермы. По выявленным нарушениям выданы предписания об их устранении, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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