На Кубани посадили мужчину, который «заминировал» стадион «Фишт»

В Тимашевском районе 58-летнего местного жителя признали виновным в том, что он сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве.

Установили, что 10 июня года мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о том, что на стадионе «Фишт» в Сочи заложено взрывное устройство, которое будет приведено в действие во время матча. Информация оказалась ложной.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск о возмещении средств, которые были затрачены на проведение проверочных мероприятий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор не вступил в законную силу.