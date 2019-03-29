На Кубани потушивших Вечный огонь подростков поставят на учет, их родители выплатят штраф

Двое подростков в ночь 29 марта осквернили воинский мемориал в Лабинске. Наказание для хулиганов сейчас рассматривает полиция района.

Школьников задержали утром в этот же день, после того как в социальных сетях появилось видео преступления. На кадрах — двое подростков прогуливаются по мемориальному комплексу, потом подходят к чаше Вечного огня и тушат пламя варварским способом.

«Благодаря полученным записям с камер видеонаблюдения двоих несовершеннолетних нашли по горячим следам. Проводится проверка. Подростки будут поставлены на профилактический учет, информация об инциденте направлена в органы образования», — сказал врио руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов.

В отделение полиции подростков привезли в сопровождении родителей. Взрослых могут оштрафовать за хулиганство их детей — по уголовной статье за осквернение мест поминовения — на сумму до 40 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», один из молодых людей подошел вплотную к чаше и потушил огонь, затем подростки сбежали. Сотрудники отдела ПДН провели профилактические беседы с родителями подростков.

Молодых людей собираются временно изолировать.