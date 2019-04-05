На Кубани православные отметят Благовещение Пресвятой Богородицы

Верующие 7 апреля отметят один из 12 главных православных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

По преданию в этот день архангел Гавриил спустился с небес и сказал Деве Марии, что она станет матерью сына Божьего. Благовещение отмечают ровно за девять месяцев до Рождества. Провести этот день верующим стоит по-особому.

«В первую очередь, прийти в храм помолиться. Второе — постараться отложить все свои житейские дела и суету. Взять в руки священное писание. Попробовать вникнуть в его слова. Попробовать понять смысл того события, о котором возвещает в этот день церковь», — рассказал священник краснодарского храма Архистратига Михаила Евгений Игнатов.

Главная тема песнопений, которые звучат в этот день на литургии — прославление Божией Матери. Священнослужители на праздничной службе будут в голубых облачениях. Считается, что это цвет Богородицы, символизирует высшую чистоту и непорочность.

В некоторых храмах не забыта и традиция выпускать в этот день птиц из клеток как символ души, освобождающейся от греха. Благовещение приходится на Великий пост, но ради праздника церковь разрешает послабления — постящиеся могут употреблять в пищу растительное масло, рыбу и вино.