На Кубани при столкновении двух авто женщину и ребенка зажало в салоне

Авария произошла вечером 3 апреля в Лабинском районе.

В результате столкновения Daewoo Matiz и автомобиля «Нива», которое произошло около станицы Владимирской, пострадали три человека. На место прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. В иномарке оказались заблокированы женщина с восьмилетним ребенком. Сотрудники «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание, затем деблокировали пострадавших из поврежденного автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Они получили множественные травмы, их передали врачам. Водителя «Нивы» также госпитализировали. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.